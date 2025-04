Inter, lo spareggio all’orizzonte! La situazione – CdS

In vista del finale di stagione, con Napoli e Inter a pari punti, prende sempre più piede l’idea di uno scudetto assegnato allo spareggio. La situazione in Serie A, come raccontato dal Corriere dello Sport.

LOTTA FINALE – Il tempo del pensare a un prossimo spareggio al vertice inizia ad arrivare: ci pensa il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, a ricordare cosa accadrà se Inter e Napoli le dovessero vincere tutte da qui alla fine. E l’idea di uno spareggio a 86 punti eccita tutti quanti, forse meno Spalletti che qualche giorno dopo inizierà la preparazione a Coverciano in vista degli impegni della qualificazione al Mondiale. E sia l’Inter che il Napoli danno un bel po’ di calciatore agli Azzurri.

Inter-Napoli, Conte insegue Inzaghi o viceversa

IDEA – Sia Antonio Conte che Simone Inzaghi vivono la partita al secondo, come due tifosi accaniti. E l’idea dello spareggio magari se lo augurano pure. Inzaghi, in caso di finale di Champions League e Coppa Italia, chiuderebbe con un record: 61 partite, senza contare quelle di giugno al Mondiale per Club. Così, anche l’organico più forte e più completo della Serie A verrebbe messo a dura, durissima prova. Intanto, tutti sognano, magari una vera partita che farà tornare milioni di appassionati attaccati alla tv. L’ultima settimana di maggio potrebbe essere dunque quella decisiva.

Fonte: Corriere dello Sport – A. Pol.