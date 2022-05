Inter, lo scudetto passa da Verona e da Simeone: una speranza – TS

Le speranze di scudetto dell’Inter passano, inevitabilmente dal “Bentegodi”: lì domenica il Milan sfiderà il Verona del “Cholito” Simeone

SPERANZA – Con la sconfitta rimediata contro il Bologna, l’Inter non è più padrona del proprio destino: per vincere lo scudetto, adesso, deve sperare in un passo falso del Milan. Il prossimo turno potrebbe essere quello decisivo. I nerazzurri, infatti, venerdì, sfideranno l’Empoli a San Siro con un solo obiettivo: vincere per mettere pressione al Milan impegnato, domenica sera, contro l’Hellas Verona. Uno stadio ed una squadra che evocano ricordi amari per i rossoneri che nel 1973 e nel 1990 persero lo scudetto proprio a causa di uno stop contro gli scaligeri. Le speranze scudetto dell’Inter, quindi, passano da Verona e dai piedi di Simeone: i tifosi nerazzurri sperano, spiega Tuttosport, che il “Cholito” possa piegare i rossoneri, in maniera simile a quanto il padre aveva fatto contro l’Inter nella famosa sfida contro la Lazio del 5 maggio 2002.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi