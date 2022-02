Inter-Liverpool, la Prefettura teme disordini: vietata la vendita di alcolici

Inter-Liverpool è la sfida di andata valevole per gli ottavi di Champions League, in programma mercoledì 16 febbraio alle ore 21.00 a San Siro. La prefettura di Milano ha vietato la vendita di alcolici in prossimità dello stadio

DIVIETO – Inter-Liverpool, andata degli ottavi di Champions League, si giocherà a San Siro alle ore 21.00 mercoledì 16 febbraio. La prefettura di Milano ha disposto il divieto di vendita di alcolici in prossimità dello stadio dalle ore 12 fino a mezzanotte. Il Prefetto, Renato Saccone, ha deciso così sia per evitare eventuali problemi di ordine pubblico, dato che a Milano sono attesi circa tremila tifosi Reds, ma anche in considerazione della pandemia ancora in corso.