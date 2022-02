Inter-Liverpool: due eroi del Triplete in diretta da San Siro

L’Inter mercoledì sera alle 21 è pronta a sfida il Liverpool in Champions League negli ottavi di andata. Un momento unico per i nerazzurri che non veniva vissuto da tanti anni. Dove si vedrà la partita? In esclusiva su Amazon Prime Video dove ci saranno anche due ospiti di eccezione.

TRIPLETE – La penultima volta che l’Inter ha giocato gli ottavi di Champions League era il 2009/2010, l’anno del Triplete. Mercoledì riaccadrà con i nerazzurri di Simone Inzaghi che se la vedranno face to face contro il Liverpool di Klopp. Una sfida impegnativa, certo, ma che l’Inter vuole gustarsi a pieno. La partita sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video in esclusiva con Piccinini e Ambrosini telecronisti, ma ciò che fa sfregare le mani è il parterre d’eccezione che presenterà la sfida. Tra gli ospiti infatti scelti per Inter-Liverpool, come spiega Calcio e Finanza, ci sono due ex eroi del Triplete nerazzurro: Diego Milito e Julio Cesar. Insomma, tutto è pronto per una serata amarcord in una vetrina europea.