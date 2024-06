Inter, la lirica ti ama. Il baritono Olivieri: «Tre gare indimenticabili!»

L’Inter è amato anche dai grandi artisti della musica lirica, come il baritono Olivieri. L’artista cita in particolare tre grandissime partite.

GRANDE PASSIONE – Il baritono Mattia Olivieri racconta al Corriere dello Sport la sua grande passione per i colori nerazzurri: «Sono tifoso dell’Inter. Lo sono sempre stato, anche se i miei amici e le persone con cui sono cresciuto tifano Modena. Passione? Si accese dopo che vidi a San Siro una partita, Inter-Lazio. Da quel momento è nato qualcosa in me. E da quel giorno ne ho viste tantissime. Le emozioni potenti sono stati tante. Inter-Tottenham al 94′ con gol di Vecino, una rete che fece esplodere San Siro nel boato più grande che io ricordi di aver sentito, per finire con il derby dello scudetto che ho visto e ho assaporato a San Siro, in tutta l’intensità, in casa del Milan».