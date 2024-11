Inter-Lipsia, Inzaghi testa San Siro e cambia le abitudini della vigilia!

I nerazzurri scendono in campo per la rifinitura di Inter-Lipsia nella cornice di San Siro. Poi mister Inzaghi opta per una scelta fuori dalle consuetudini.

LA RIFINITURA – La squadra di Simone Inzaghi conquista altri tre punti in campionato, utili a restare ancorati alla parte alta della classifica e ad arrivare con la giusta energia alla sfida di Champions League di domani. Solo dopo due giorni dal 5-0 contro il Verona, infatti, va in scena Inter-Lipsia, quinta sfida europea della stagione. Per l’occasione San Siro si vestirà a festa, con una strepitosa cornice di pubblico pronta come al solito a sostenere la propria squadra del cuore. Le luci del ‘Giuseppe Meazza’, però, si accenderanno anche prima. La rifinitura della vigilia, infatti, verrà ospitata proprio dalla Scala del calcio, questa mattina alle ore 11.30.

Tutte le particolarità della vigilia di Inter-Lipsia

LA NOVITÀ – Oggi, dunque, i nerazzurri testeranno il prato di San Siro, che non assaggiano dallo scorso 10 novembre in occasione della sfida al Napoli prima della sosta per le Nazione. Ma questa non è l’unica novità legata a Inter-Lipsia. Mister Inzaghi cambia le abitudini dei suoi ragazzi e sceglie di non sottoporli al consueto ritiro prima di una sfida casalinga. Dopo la rifinitura odierna, infatti, il gruppo si scioglierà e ognuno potrà prendere la propria strada di casa. I nerazzurri, quindi, trascorreranno la notte prima di Inter-Lipsia con le proprie famiglie e non ad Appiano Gentile. Intanto si attendono anche ulteriori aggiornamenti di campo e formazione, che arriveranno certamente dopo l’allenamento delle ore 11.30.