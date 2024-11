Inter-Lipsia, indizi sulla probabile formazione di Inzaghi in allenamento

Arrivano novità dalla rifinitura nerazzurra alla vigilia di Inter-Lipsia. Simone Inzaghi mette a punto il suo undici: le sue prove in allenamento danno qualche indizio sulla probabile formazione.

PROVE IN ALLENAMENTO – La squadra di Simone Inzaghi si è ormai messa alle spalle l’ampia vittoria in campionato contro il Verona. All’orizzonte c’è Inter-Lipsia, in scena domani sera a San Siro. Proprio in vista della quinta gara di Champions League i nerazzurri sono scesi sul prato del ‘Giuseppe Meazza’ questa mattina, dove si è svolta la rifinitura. Nel corso della seduta d’allenamento sono arrivate importanti novità sulle condizioni fisiche di Davide Frattesi ma anche sull’undici titolare che potrebbe scendere in campo per Inter-Lipsia. Dalle prove di Inzaghi, infatti, si possono dedurre le sue intenzioni sulla probabile formazione di domani sera.

Inter-Lipsia, la probabile formazione vista in allenamento

PROBABILI SCELTE – La pausa per le Nazionali ha indotto mister Inzaghi a cambiare qualcosa del suo undici ideali per la gara contro il Verona. Ma nuovi cambi di formazioni sono previsti anche in Inter-Lipsia di domani sera. Dalla rifinitura della vigilia della gara di Champions League arriva qualche indizio, come la possibile titolarità Mehdi Taremi che fa riposare Marcus Thuram. Scelta obbligata in difesa, invece, dove non ci potrà essere l’infortunato Francesco Acerbi. Al posto dell’italiano ci sarà l’olandese Stefan De Vrij. Anche a centrocampo una novità: l’assenza di Henrikh Mkhitaryan, per il quale arriva un po’ di meritato riposo, e il subentro di Piotr Zielinski.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Taremi, Lautaro Martinez.