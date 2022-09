Inter, LeoVegas.news nuovo partner. Danovaro: «Molto soddisfatti!»

Luca Danovaro, Chief Revenue Officer dell’Inter, attraverso il canale ufficiale del club commenta la nuova partnership con LeoVegas.News (vedi QUI).

NUOVO INFOTAINMENT PARTNER – Luca Danovaro commenta con soddisfazione l’accordo con il nuovo partner: «Siamo molto soddisfatti di accogliere LeoVegas.News all’interno della famiglia di partner nerazzurri. Proporre contenuti esclusivi e di altissima qualità alla nostra fanbase internazionale è uno dei punti cardine della strategia di crescita per diventare sempre di più una global entertainment company e siamo contenti di aver trovato la stessa attenzione e desiderio di crescita in questo ambito anche in LeoVegas.News. Questa nuova partnership permetterà ai nostri tifosi di essere ancora più parte del mondo Inter».

Fonte: Inter.it