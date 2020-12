Inter, l’eliminazione dall’Europa avrà una conseguenza – SM

Antonio Conte Inter

L’Inter è uscita ieri da tutte le competizioni europee. Il fallimento avrà delle conseguenze immediate a gennaio, il mercato sarà infatti più povero

Il pareggio di ieri contro lo Shakhtar Donetsk non condanna l’Inter solo all’eliminazione da tutte le competizioni europee, ma avrà anche una conseguenza importante già nelle prossime settimane. I mancati introiti dell’Europa, infatti, non andranno a rimpinguare un bilancio già sofferente per la crisi COVID in atto e quindi il mercato di gennaio sarà più povero di quanto previsto.