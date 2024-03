Inter Legends in Georgia, oggi partita! Grande accoglienza

Le Legends dell’Inter sono oggi in Georgia, per una partita con alcuni ex giocatori storici del Paese dell’Est Europa. Grande accoglienza per la delegazione nerazzurra.

APPUNTAMENTO DI PRESTIGIO – Oggi alle 16 ora italiana (le 19 in Georgia) le Legends di Inter Forever giocheranno un’amichevole contro Geo 11, una selezione di ex calciatori della Georgia. Lo faranno all’Adjarabet Arena di Batumi, dove in attesa della partita c’è una grande attesa. Tanti tifosi si sono presentati nella sede del match, con gli Inter Club di Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Georgia e Iran protagonisti di un evento con circa cinquanta soci. Questi i giocatori che saranno protagonisti nel pomeriggio.

INTER FOREVER – LA SELEZIONE

Portieri: Julio Cesar, Sébastien Frey;

Difensori: Francesco Colonnese, Ivan Cordoba, Fabio Galante, Lucio, Maicon, Marco Materazzi, Javier Zanetti;

Centrocampisti: Esteban Cambiasso, Luis Figo, Giorgos Karagounis, Houssine Kharja, Wesley Sneijder, Borja Valero;

Attaccanti: Diego Milito, Rodrigo Palacio, Goran Pandev, David Suazo.

GEO 11 – LA SELEZIONE

Portieri: Giorgi Lomaia, Nukri Revishvili;

Difensori: Aleksandre Amisulashvili, Malkhaz Asatiani, Kakhaber Kaladze, Zurab Khizanishvili, Levan Kobiashvili, Davit Kvirkvelia, Giorgi Navalovski, Gela Shekiladze, Kakhaber Tskhadadze;

Centrocampisti: Jano Ananidze, Aleksandr Iashvili, Temur Ketsbaia, Georgi Kinkladze, Aleksandre Kobakhidze, Gocha Jamarauli, Otar Martsvaladze, Giorgi Nemsadze, Levan Tskitishvili;

Attaccanti: Shota Arveladze, Giorgi Demetradze, Levan Mchedlidze, David Siradze.