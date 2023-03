Inter-Lecce, sta tornando l’Eurostar Gosens! Stecca solo uno: pagelle − TS

L’Inter ha ritrovato il sorriso dopo il KO di Bologna. Bene tutti, in particolare Robin Gosens che si dimostra in un ottimo stato di forma. Solo un giocatore non arriva alla sufficienza piena

PAGELLA − L’Inter rialza subito la testa dopo la sconfitta di Bologna. Un 2-0 netto realizzato grazie ai gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Tutta la squadra ha disputato una buonissima prestazione. Spicca il 7 di Robin Gosens, alla seconda gara di fila positiva dopo quella del Dall’Ara. Il voto del tedesco è condiviso anche dai due autori del gol Lautaro Martinez e Mkhitaryan nonché da Barella. Gara da 6,5 invece per Darmian e Calhanoglu. Mentre arrivano alla sufficienza piena Bastoni, Acerbi e Dumfries. L’unico rimandato è Edin Dzeko, che si attesta sul 5,5.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino