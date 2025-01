Inter, a Lecce per sfatare un tabù! Si guarda con attenzione ai precedenti

L’Inter ha la grande occasione di allungare ancora di più sulle avversarie e seguire il treno del Napoli. A Lecce però va in scena un match complicato, a margine degli impegni europei i nerazzurri non hanno fatto sempre il massimo.

IMPEGNI – A poche ore dal delicato match contro il Lecce al via del Mare, l’Inter si ritrova in Puglia per continuare sulla striscia del Napoli e allo stesso tempo sfatare un tabù tra Serie A e Champions League. I ragazzi di Simone Inzaghi, scenderanno in campo a Lecce con la formazione tipo. Il tecnico piacentino sa bene di non potersi permettere passi falsi nella lotta allo scudetto con il Napoli che corre a velocità doppia grazie anche all’assenza di impegni infrasettimanali come le coppe europee. E sono proprio le coppe europee che, in alcune occasioni, hanno rallentato l’Inter.

Inter, un tabù da sfatare. Non sempre sono arrivate le soddisfazioni

TABÙ – Proprio nelle partite successive alle vittorie in Champions League, l’Inter in alcune occasioni ha rallentato il passo. Inzaghi ha deciso di non giocarsi la serata con le seconde linee e scenderà in campo con Lautaro Martinez e Marcus Thuram. A Lecce servirà tutta l’attenzione possibile per provare a sfatare il tabù-coppa. Dopo gli impegni europei l’Inter ha perso prima contro il Milan, all’indomani del pareggio contro il Manchester City. Dopo la vittoria contro lo Young Boys l’Inter ha pareggiato 4-4 contro la Juventus a ottobre, per poi pareggiare 1-1 contro il Napoli dopo la vittoria contro l’Arsenal a San Siro. Proprio per questo, a margine della vittoria di settimana scorsa contro lo Sparta Praga, l’Inter ha l’obbligo di vincere per non lasciare punti al Napoli. In attesa del big match del 2 marzo al Maradona.