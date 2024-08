Inter-Lecce, rientro a San Siro anticipato. I dettagli

Simone Inzaghi e l’Inter tornano a San Siro in vista della partita di domani contro il Lecce. Il loro ritorno al Meazza però sarà già oggi, con il tecnico piacentino che farà allenare i suoi sull’erbetta dello stadio.

RITORNO – Alla vigilia di Inter-Lecce, – prima gara stagionale in casa – Simone Inzaghi ha dato appuntamento ai suoi calciatori a San Siro nel pomeriggio di oggi. Come succede spesso da alcuni anni a questa parte, alla prima giornata a San Siro il tecnico piacentino fa allenare i suoi giocatori sull’erba dello stadio. Se da un lato qualcuno ci vede un pizzico di scaramanzia da parte di Inzaghi, dall’altro lato sarà utile per permettere ai nerazzurri di testare l’erba di San Siro dopo due mesi di assenza. Il campo sarà quasi sicuramente in ottime condizioni visto che la scorsa settimana il Milan ha giocato senza nessun tipo di problema.

Inter-Lecce, il ritorno a San Siro

RIFINITURA – Il rientro a San Siro alla vigilia del Lecce, sarà anche l’occasione per Inzaghi per definire gli ultimi dettagli di formazione e chiudere la sessione di allenamento con la rifinitura tattica. Un passaggio importante da non sottovalutare così da eliminare i residui di errori visti in difesa nella gara di apertura contro il Genoa. Si va verso un blocco completo di titolari, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram a guidare l’attacco.