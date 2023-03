Inter-Lecce, esclusione eccellente davanti. Conferme a centrocampo – SM

L’Inter giocherà contro il Lecce tra poche ore. I dubbi di formazione sono pochi per Simone Inzaghi, che si prepara ad un’esclusione eccellente tra i primi undici. Questa è la probabile formazione dei nerazzurri secondo Sport Mediaset.

FORMAZIONE – L’Inter deve portare tre punti a casa contro il Lecce, le scelte di Simone Inzaghi sono quasi fatte per la sfida secondo Sport Mediaset. In difesa si rivedrà Matteo Darmian sulla destra, con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni a completare il terzetto. A centrocampo verrà confermato Marcelo Brozovic in cabina di regia, con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu ad accompagnarlo. Sulle fasce giocheranno la seconda partita consecutiva Denzel Dumfries e Robin Gosens. Davanti è pronta un’esclusione eccellente, che potrebbe far non poco rumore. Edin Dzeko tornerà titolare, Romelu Lukaku siederà in panchina. Lautaro Martinez continuerà ad occupare il ruolo da leader e capitano morale che ormai gli appartiene dopo la trasferta di Bologna.