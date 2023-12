Inter-Lecce, D’Aversa oltre alla squalifica perde un big? Un dubbio

Il Lecce può già pensare all’Inter sabato alle 18, non avendo in settimana la Coppa Italia dopo l’eliminazione di un mese e mezzo fa col Parma. D’Aversa sarà squalificato, come confermato oggi dal Giudice Sportivo, ma rischia di non avere a disposizione un pilastro difensivo.

INTER-LECCE, -4 – “I giallorossi si sono ritrovati questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Il tecnico Roberto D’Aversa non ha potuto contare su Federico Baschirotto, che è stato a riposo per uno stato febbrile e su Pontus Almqvist e Patrick Dorgu, che hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani mattina allenamento al Via del Mare”.

Fonte: uslecce.it