Inter, i leader si sono persi? Inzaghi recuperi quattro giocatori – CdS

In questo avvio di stagione discontinuo e deludente dell’Inter stanno mancando quattro leader/trascinatori, che lo scorso anno sono stati praticamente decisivi. Simone Inzaghi ha bisogno di loro.

REAZIONE – L’Inter ha bisogno di ripartire e lo deve fare anche in fretta. I soli otto punti raccolti in queste prime cinque giornate di campionato non fanno dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi. Il divario dalla scorsa stagione, quella della seconda stella, è già importante: meno sette punti in classifica. I nerazzurri sono appannati e scarichi mentalmente. La partita contro il Milan è stata, da questo punto di vista, preoccupante. Oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti e da almeno quattro elementi chiave, Inzaghi si aspetta una chiara e decisa reazione.

Quattro leader dell’Inter in crisi sia fisicamente che mentalmente

IN CRISI – Il caso più eclatante è ovviamente Lautaro Martinez. L’argentino non segna da maggio e, dopo aver parlato da leader (qui lo è stato), dopo la sconfitta con il Milan, ci si aspetta un cambio di passo. Il capitano sta patendo una preparazione estiva provvisoria, senza una vacanza vera e propria e con un piccolo guaio muscolare alle spalle. Il Toro è in ritardo fisico. L’altro leader ancora fuori giri è Hakan Calhanoglu. Il turco, scrive il Corriere dello Sport, ha sofferto di qualche malanno fisico negli ultimi tempi. Se la sua regia non funziona, l’Inter non gira. Henrikh Mkhitaryan all’improvviso sembra avvertire la pesante carta d’identità che recita 1989. L’armeno è assolutamente da ritrovare, ma bisognerà pure gestirlo con dovere. Infine, Benjamin Pavard. Il campione del mondo con Francia e Bayern Monaco, probabilmente anche per la scarsa considerazione di cui gode in Nazionale, non è alla grande mentalmente. A Monza si è perso Dany Mota e domenica con il Milan ha sbandato paurosamente.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno