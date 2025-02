Inter, le ultime da Appiano Gentile. Due si allenano a parte! – Sky

L’Inter sta preparando il recupero di campionato di giovedì sera contro la Fiorentina. Oggi c’è stato l’allenamento ad Appiano Gentile, Andrea Paventi su Sky Sport ha dato aggiornamenti.

MATCH – Fiorentina-Inter è la prossima partita in programma per i campioni d’Italia. Simone Inzaghi ha fatto polemiche nell’ultima conferenza stampa per la scelta della Lega Serie A, ma nulla può essere cambiato. Il recupero del match rinviato l’1 dicembre 2024 al minuto 16 si disputerà proprio questo giovedì, il 6 febbraio alle ore 20.45. All’Artemio Franchi i nerazzurri si giocano la possibilità di salire al primo posto agganciando il Napoli di Antonio Conte a quota 54. Vietato sbagliare, così come era vietato contro il Milan.

Inter, due a parte nell’allenamento di oggi!

ALLENAMENTO – Stamattina l’Inter si è allenata al BPER Training Center di Appiano Gentile. Simone Inzaghi non ha però avuto tutti a disposizione. Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi sono ormai in gruppo in modo permanente avendo recuperato a pieno dai rispettivi infortuni. Chi preoccupa è ancora Joaquin Correa, che continua ad allenarsi a parte. A lui si è unito Piotr Zielinski che ha una sindrome influenzale ed è stato costretto a fermarsi in palestra. Domani comunque tornerà in gruppo. A Firenze, secondo Paventi, sono previsti due cambi rispetto al derby nella formazione iniziale.