Inter, le sorprese in casa nerazzurra: consegne a domicilio e giocatori – Sky

L’Inter non abbassa la guardia in quarantena, così ora il tecnico Antonio Conte non fa consegnare solo i pasti a domicilio ai giocatori

DELIVERY – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi in collegamento con “Sky Sport 24”, il servizio di “take away” ai giocatori dell’Inter non si limiterebbe solo ai pasti. Il tecnico Antonio Conte e il suo staff starebbero pensando anche alla forma fisica, oltre che alla dieta. In questo senso si legge la consegna di pesi, blocchi, elastici e bici, utili per effettuare palestra in casa.

DE VRIJ – Altre sorprese riguardano giocatori come Stefan De Vrij. Il difensore è sempre stato di alto livello, ma «in questa stagione ha trovato la sua affermazione definitiva al centro della difesa a tre. È l’unico calciatore di Serie A con più di 1.400 palloni toccati, 80 respinte difensive, 15 tiri respinti. L’olandese è stato uno dei migliori fino a questo momento».

BASTONI – «Insieme a lui c’è Alessandro Bastoni che nessuno si attendeva essere così pronto, vista anche la giovane età».

LAUTARO MARTINEZ – «E Lautaro Martinez che dopo un anno di apprendistato dietro Mauro Icardi con Luciano Spalletti, imparando e conoscendo. E quest’anno lo abbiamo visto nella sua forza, tanto da attirare l’interesse anche di club europei».