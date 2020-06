Inter, le soluzioni per rimediare a un San Siro a porte chiuse – GdS

Il calcio italiano riprenderà senza tifosi, e diversi club – tra cui l’Inter – stanno pensando alle possibili soluzioni per ovviare all’assenza dei tifosi. Ecco cosa riporta la “Gazzetta dello Sport” tra le ipotesi a cui sta lavorando il club nerazzurro per mantenere una minima atmosfera a San Siro.

TIFO SURROGATO – Alla ripresa del calcio italiano mancherà una sua componente fondamentale, quella dei tifosi. Fisiologicamente, gli spalti rimarranno vuoti ancora per diverso tempo, nonostante si stia lavorando in vista di parziali aperture già a partire da luglio. Le prime partite si disputeranno quindi a porte chiuse, in un’atmosfera surreale dove il blasone della partita non è percepibile in alcun modo. Diversi club stanno quindi lavorando per colmare questo vuoto, costruendo un contesto surrogato. L’Inter, forte dell’esperienza già implementata prima di alcuni match, utilizzerà nuovamente tecnologia led per proiettare grafiche e immagini virtuali che porteranno colore sugli spalti. E soluzioni simili sono al vaglio anche da parte di Cagliari e Milan. I sardi, inoltre, vorrebbero colorare la Curva Futuro coi disegni realizzati dai bambini coinvolti in un progetto del club rossoblu. La Lazio, invece, sta pensando di riempire lo stadio Olimpico con gigantografie che rappresentano i tifosi.

STATISTICA – In Bundesliga, primo campionato europeo a riprendere, si sta inoltre sviluppando una particolare teoria statistica che estremizza maggiormente il problema dell’assenza dei tifosi. Prima del lockdown, il 43,3% delle partite veniva vinto dalle squadre di casa. Dal ritorno in campo, la percentuale è scesa al 22,2%. Un dato al momento iscritto alla voce “curiosità”, ma che verrà monitorato con attenzione, anche in Italia, per individuare eventuali correlazioni.