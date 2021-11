Inter, le rimonte ora diventano un caso: persi già tanti punti – CdS

Inter, uno dei difetti di questa stagione è il problema rimonte dopo essere andati in vantaggio. Il Corriere dello Sport oggi in edicola, difatti, evidenzia questo problema.

TROPPI PUNTI – L’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione ha lasciato per strada ben undici punti, quasi uno a giornata, dopo essere stati in vantaggio. Tenuto conto che il distacco della squadra nerazzurra dalla vetta è di 7 lunghezze, ce n’è abbastanza per spiegare il distacco accumulato. Qualche episodio, però, ha influito: l’Inter si è fatta rimontare due volte dalla Sampdoria, ma era in controllo del match e stava creando occasioni per tornare nuovamente in vantaggio. Invece, si è atto male Sensi e, a cambi esauriti, i nerazzurri hanno giocato in dieci gli ultimi 20 minuti. Con l’Atalanta, invece, i nerazzurri erano finiti sotto, arrivando poi a realizzare il 2-2 con possibilità di rimontare del tutto il risultato con Dimarco, che però spreca tutto da calcio di rigore. Contro la Juventus, invece, è stato il fallo in area di rigore a regalare il penalty ai bianconeri praticamente allo scadere. Pur avendo il miglior attacco del campionato la squadra nerazzurra non capitalizza a dovere tutto quello che costruisce, o, almeno, l’ha fatto solo in alcune partite.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno