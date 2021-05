Inter, le prossime mosse: Inzaghi prende tempo. Allegri su tre tavoli

Il punto sul prossimo allenatore dell’Inter, dopo l’addio di Antonio Conte maturato nella giornata di oggi. Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra

ALTERNATIVA – Sono passati solo pochi giorni dalla festa scudetto dell’Inter, a San Siro. Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale dell’addio di Antonio Conte (QUI le ultime). Dopo aver raggiunto l’accordo per la buonuscita del tecnico salentino, il club nerazzurro sta preparando le prossime mosse. Secondo Luca Marchetti, giornalista di “Sky Sport” ed esperto di calciomercato, l’Inter avrebbe virato forte su Simone Inzaghi, che però al momento è a colloquio con Lotito e aspetta una proposta per il rinnovo da mesi. In ogni caso, il tecnico biancoceleste prenderà tempo per capire la situazione del progetto Inter.

MAX – Capitolo Massimiliano Allegri: secondo Marchetti, l’allenatore livornese è vicino alla Juventus «in termini ideologici, nel senso che i contatti con Andrea Agnelli sono stati diversi e frequenti. Non c’è però ancora l’accordo economico: la Juventus offre 7 milioni di euro (la stessa cifra che Allegri percepiva nell’ultimo anno in bianconero, ma l’ex allenatore del Milan ha alzato il tiro a livello economico. Anche perché sullo sfondo resta anche la panchina del Real Madrid».