Inter, le parole della Christillin non ignorate: la posizione del Club – TS

Evelina Christillin si è espressa con perplessità riguardo alla proprietà dell’Inter e all’incertezza verso la questione stadio. In casa nerazzurra le sue parole non sono passate inosservate

CRITICA – Evelina Christillin, membro del Consiglio FIFA e nota tifosa juventina, negli scorsi giorni ha parlato (a Novantesimo minuto) della posizione dell‘Inter in merito alla questione stadio. La Christillin ha attaccato la solidità finanziaria del club nerazzurro che, a detta sua, presenta qualche dubbio. Inoltre, la rappresentante FIFA ha mostrato perplessità sul ripagamento del debito da parte di Zhang verso Oaktree. L’Inter non ha ignorato le sue dichiarazioni. Nella scorsa settimana, il club di Viale Liberazione ha più volte ribadito, in caso di rinuncia al progetto di stadio condiviso con il Milan, che il piano B è lo spostamento in un’area poco fuori Milano.

DEBITI DA SALDARE – Inoltre, per quanto concerne il discorso legato a Oaktree, lo scorso 28 febbraio è stata pubblicata la relazione della trimestrale al 31 dicembre 2022 di Inter Media and Communication, nella quale è emerso che l’Inter il 22 febbraio 2023 ha «ricevuto da Grand Tower un nuovo finanziamento soci di 10 milioni di euro». Grand Tower è una delle società in Lussemburgo attraverso cui Suning e la famiglia Zhang controllano il club nerazzurro. Suning dovrà restituire la somma totale, che considerando gli interessi si aggira intorno ai 350 milioni di euro, entro il 20 maggio 2024, per non perdere le quote dell’Inter in favore proprio del fondo americano.

Fonte: TuttoSport – R.M

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale