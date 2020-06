Inter, le armi di Conte per la ripresa: corsa, intensità e alternative – GdS

“La Gazzetta dello Sport” analizza lo status fisico e tattico delle squadre di Serie A . Focus soprattutto su Inter, Juventus e Lazio. I nerazzurri di Antonio Conte puntano ad una partenza rapida per sorprendere le concorrenti. Ecco le armi tattiche del tecnico pugliese

PRONTI, PARTENZA – Antonio Conte lucida i suoi cannoni: l’Inter sgobba e suda da quasi un mese, ma ora che il traguardo ha assunto una sua concretezza c’è bisogno di mettere le armi sul tavolo. Il tecnico pugliese ha impostato una preparazione modello estivo, che consentirà ai nerazzurri di partire a razzo. Più corsa, più intensità fanno rima con l’obiettivo di sorprendere gli avversari. Nella graduatoria dei chilometri percorsi in campionato, più della metà delle squadre (11) è compresa tra i 108 e 109 mila. Juventus e Lazio sono nella media. L’Inter, invece, spicca in testa con 112.814 km. Sintomo di potenza atletica, ma anche di un limite tattico: la squadra di Antonio Conte, che ha meno qualità creativa di alcune concorrenti, è condannata ai ritmi alti per creare pericoli.

VECCHI E NUOVI JOLLY – Il pressing alto è uno dei tratti somatici immediatamente riconoscibili dell’Inter. I nerazzurri sono anche secondi in Serie A per numero di cross utili (175, dietro al Lecce 187). Una caratteristica storica dei nerazzurri, quella che riguarda la produzione industriale di rifornimenti dalle fasce. Ma la squadra di Antonio Conte sarà chiamata ad andare oltre i propri limiti evitando cali di tensione. Quando rallenta, come contro il Napoli in Coppa Italia o in tanti secondi tempi per mancanza di alternative, si normalizza. Il guaio è che ora correre, ogni tre giorni, sotto il sole estivo, diventerà molto più stressante, anche se Conte ha recuperato pedine preziose, come Stefano Sensi, Alexis Sanchez e Christian Eriksen.

OLTRE L’OSTACOLO – Le differenze strutturali e concettuali con Juventus e Lazio sono venute a galla nelle ultime due sfide. Juventus-Inter e Lazio-Inter hanno scoperchiato le diverse lacune dei nerazzurri soprattutto in termini di alternative. È un aspetto più volte messo in luce, che dovrà essere offuscato dal gruppo al completo. Unico neo, per un’eventuale ripartenza di fiamma, è forse la scomparsa del fattore campo. La squadra di Conte, in trasferta, è quella che ha raccolto più punti (29). Non si fa intimidire e ha carattere da vendere. Ma ora il pubblico non è più una variabile incisiva e, come dimostra la Bundesliga, diventerà più facile per tutti vincere fuori casa.

