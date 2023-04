Inter-Lazio, Sarri ha già recuperato Immobile e un altro big. Un assente

Inter-Lazio sarà il prossimo match di Serie A, domenica alle 12.30. Sarri, stando alle notizie provenienti da Formello, ha già recuperato Immobile e un altro big mentre c’era un assente nell’allenamento pomeridiano.

I RECUPERI – La Lazio non ha impegni infrasettimanali come l’Inter e ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti. A Formello, come riporta La Lazio Siamo Noi, c’era anche Mattia Zaccagni regolarmente presente dopo essere uscito zoppicante sabato contro il Torino. L’esterno ha segnato dieci gol in ventotto presenze in questa Serie A. Nessun problema nemmeno per Ciro Immobile, che ha completato la seduta. Il centravanti era reduce dall’incidente in auto nove giorni fa e nell’ultima partita è entrato nel secondo tempo, ma si è ripreso a tempo di record. Oggi assente solo Stefan Radu per febbre. Come anticipato poche ore fa (vedi articolo), per Maurizio Sarri il programma di allenamenti prima di Inter-Lazio prevede domani doppia seduta.

Fonte: lalaziosiamonoi.it – Carlo Roscito