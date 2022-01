Inter-Lazio, riprende la vendita dei biglietti dopo la riduzione al 50%

Inter-Lazio, come riportato dal sito ufficiale del club, riprende la vendita dei biglietti per il primo impegno casalingo del 2022 a San Siro in programma domenica 9 gennaio alle 20:45.

BIGLIETTI – “FC Internazionale Milano comunica che sono di nuovo in vendita i biglietti per il match tra Inter e Lazio, primo appuntamento casalingo del 2022 nerazzurro, in programma a San Siro domenica 9 gennaio alle ore 20.45. In ragione della diminuzione della capienza al 50%, sono già esauriti tutti i posti in Primo Anello, mentre restano le ultime disponibilità al Secondo Anello. Per questo motivo sono già da ora in vendita anche i biglietti di Terzo Anello Rosso e Verde. L’impatto dell’improvvisa riduzione dal 75% al 50% comporta la necessità di proporre ad alcuni tifosi lo spostamento dal Primo Anello Verde e dal Primo Anello Arancio, in quanto già venduti oltre il 50%. Si seguirà l’ordine cronologico di acquisto e gli acquirenti verranno contattati nei prossimi giorni tramite email e Contact Center per le indicazioni. In ogni caso sarà possibile ottenere un rimborso integrale, nel caso la proposta di spostamento di settore non fosse gradita”.

Fonte: Inter.it