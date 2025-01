Inter-Lazio, novità sulla vendita dei biglietti: le ultime

Inter-Lazio è la sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2024-2025. Di seguito gli ultimi aggiornamenti forniti dalla società nerazzurra sulla vendita dei biglietti per il match.

LA SITUAZIONE – Inter-Lazio si disputerà il 25 febbraio alle ore 21 allo Stadio San Siro. La società meneghina ha pubblicato sul suo sito un comunicato volto a informare i tifosi in merito alla procedura per l’acquisto dei biglietti per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. Questo il suo contenuto:

«Tutti i biglietti acquistati dagli abbonati nelle fasi di “conferma posto” e “vendita riservata terzo anello” verranno caricati su tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio. Nelle fasi di vendita successive, tutti i biglietti saranno emessi in formato PDF, ad eccezione del Secondo Verde che continuerà ad essere riservato a possessori tessera Siamo Noi e caricato digitalmente sulla stessa».

Inter-Lazio, le fasi di vendita dei biglietti GLI AGGIORNAMENTI – Il comunicato dell’Inter prosegue con l’indicazione delle varie fasi di vendita dei biglietti: «FASE 1 – Conferma posto Abbonati 24-25 | Solo online su inter.it/tickets Dalle ore 12.00 di martedì 21 e fino alla mezzanotte di domenica 26 gennaio, tutti gli abbonati Serie A 24-25 di primo e secondo anello potranno confermare il proprio posto di campionato, a condizioni agevolate. Tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio. FASE 2 – Vendita anticipata abbonati terzo anello Serie A 24-25 | Solo online su inter.it/tickets Dalle ore 12.00 di lunedì 27 gennaio e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, gli abbonati di terzo anello rosso e terzo anello verde potranno acquistare un posto qualsiasi tra quelli disponibili, in primo e secondo anello, alle stesse condizioni agevolate. Anche in questa fase, tutti i biglietti saranno caricati sulla propria tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio». FASE 3 – Vendita riservata Abbonati 24-25 e soci Inter Club | Solo online su inter.it/tickets Nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, tutti gli abbonati e i soci Inter Club potranno acquistare, in esclusiva, alle stesse condizioni agevolate riservate alla conferma posto. Gli abbonati potranno acquistare fino ad ulteriori 4 biglietti per i propri amici interisti; ai soci Inter Club sarà possibile acquistare fino a 4 tagliandi, purché intestati a soci attivi alla stagione in corso.