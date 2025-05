Inter-Lazio, per Isaksen avanza un’ipotesi. Le ultime – CdS

Inter-Lazio si disputerà domani 18 maggio alle ore 20:45: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Gustav Isaksen, calciatore fondamentale per la squadra biancoceleste.

IL PUNTO – Inter-Lazio sarà uno dei big match della trentasettesima giornata di Serie A. La sfida, da cui potrebbe dipendere molto degli equilibri finali in testa alla classifica, potrebbe non vedere la presenza di Gustav Isaksen tra i titolari della squadra ospite. A causa di un problema muscolare che lo ha afflitto negli scorsi giorni, il calciatore svedese è infatti tornato solo da poco ad allenarsi in gruppo. Per tale motivo, sussistono dei dubbi in merito all’effettiva disponibilità del tecnico Marco Baroni a impiegarlo dal primo minuto. La sensazione prevalente, al momento, è proprio quella di un impiego dello svedese a partita in corso.

Isaksen parte dalla panchina? La soluzione di Baroni per Inter-Lazio

LA SCELTA – Laddove si dovesse decidere di non rischiare Isaksen dall’inizio, la scelta in casa Lazio ricadrebbe su Pedro. Il calciatore iberico, che sta dimostrando di poter essere ancora determinante nonostante il trascorrere degli anni, rappresenterebbe una figura da seguire con altrettanta attenzione in caso di sua titolarità. La sua pericolosità nel tiro da fuori area è un fattore da non sottovalutare, soprattutto alla luce della costanza con cui l’ex Barcellona tenta di scompaginare le carte attraverso il ricorso alla soluzione dalla distanza. Per l’Inter sarà dunque necessario osservare la massima prudenza, che sia Isaksen o Pedro l’avversario di qualità da fronteggiare.