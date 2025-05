Inter-Lazio, Inzaghi scioglie i primi dubbi! La situazione

Domenica sera a San Siro l’Inter scenderà in campo per la penultima giornata di Serie A contro la Lazio, in una sfida che rappresenta l’ultimo grande appuntamento casalingo della stagione per i campioni d’Italia.

LAVORO – Con un tricolore da riconquistare a un punto di distanza dal Napoli, Simone Inzaghi non intende mollare all’ultimo e prepara una formazione con tutti i suoi uomini migliori. Il tecnico piacentino, ex proprio della Lazio, ha intenzione di schierare dal primo minuto i big. Yann Sommer andrà tra i pali, Dimarco e Dumfries sulle corsie, con Barella e Calhanoglu in mezzo al campo per garantire qualità e ritmo. In avanti, ci sarà spazio per Marcus Thuram, rientrato in piena forma e determinato a lasciare il segno per l’ultimo ballo a San Siro.

Inter-Lazio, si torna alla vecchia maniera

CAMBI – L’idea di Inzaghi è chiara: partire forte, mettere la partita sui giusti binari, e poi gestire le energie nella ripresa. Con la finale di Champions League del 31 maggio ormai alle porte, l’obiettivo è far rifiatare i titolari durante il secondo tempo, dando spazio anche a chi ha avuto meno minuti nelle ultime settimane. Intanto si pensa anche a recuperare gente come Pavard e Lautaro Martinez.