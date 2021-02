Inter-Lazio, in campo con una maglia speciale per...

Inter-Lazio, in campo con una maglia speciale per Capodanno cinese

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Per Inter-Lazio, come già anticipato (vedi QUI), i nerazzurri festeggieranno il nuovo anno lunare indossando una maglia celebrativa, di seguito tutti i dettagli.

MAGLIA CELEBRATIVA – Inter-Lazio, la squadra nerazzurra in vista della sfida di domani, alle 20:45 scenderà in campo con la divisa Home celebrativa: i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi e una patch dedicata sulla manica sinistra e una speciale trama con il toro ad arricchire il numero. Anche il Social Wall sarà dedicato ai festeggiamenti del Capodanno Cinese, con i video di auguri di bambini delle Inter Academy di diversi paesi del mondo.

