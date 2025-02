Inter-Lazio, dubbio per Inzaghi! C’è un esordio dal 1’

Simone Inzaghi pensa a chi mettere in campo nella sfida contro la Lazio di Coppa Italia. Dubbio in attacco per l’allenatore dell’Inter. Sugli esterni invece, certi di un esordio dal primo minuto.

PRESENZA – Archiviata la vittoria contro il Genoa e il conseguente primo posto, Simone Inzaghi pensa alla formazione da mettere in campo contro la Lazio nel quarto di finale di Coppa Italia. Il dubbio più grande per il tecnico piacentino riguarda proprio Lautaro Martinez. Con l’assenza sicura di Marcus Thuram e Joaquin Correa, Inzaghi pensa a come gestire i tre attaccanti a disposizione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe partire dal primo minuto con Taremi e Marko Arnautovic.

Inter-Lazio, tra dubbi e certezze per Inzaghi

STOP – A centrocampo invece, scontato l’esordio di Nicola Zalewski dal primo minuto con Dimarco che partirà dalla panchina per rifiatare. A livello societario invece, a poco più di un giorno dal match con la Lazio, il Corriere dello Sport chiude con un passaggio sul prossimo Consiglio d’Amministrazione dopo l’addio di Alessandro Antonello. Oggi invece, potrebbero uscire anche e Amedeo Carassai e Carlo Marchetti con l’ingresso di Massimiliano Catanese come Chief of Staff. Fonte: Corriere dello Sport – Stefano Pasquino