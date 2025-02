Inter-Lazio domina lo share in televisione! Il dato sugli spettatori

La partita tra Inter e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ha dominato lo share in televisione nella serata di ieri. Il dato sugli spettatori di Canale 5 da Sport Mediaset.

PARTITA – Canale 5 ha trasmesso ieri i quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. I nerazzurri hanno vinto per 2-0 nonostante le palesi scelte di Simone Inzaghi anche in ottica campionato. Sabato c’è lo scontro diretto con il Napoli al Diego Armando Maradona, però la squadra del piacentino non ha sottovalutato la partita di coppa e ha voluto portare a casa il risultato. Poche occasioni lasciate agli avversari, tanto possesso e match già chiuso al minuto 78 con il rigore segnato da Hakan Calhanoglu. Prima Marko Arnautovic, precisamente al 39′, ha firmato la gara con un gol clamoroso dai 30 metri al volo di sinistro. I tifosi hanno apprezzato e votato l’austriaco come migliore in campo della gara.

Inter-Lazio cattura l’attenzione! Lo share in TV

SHARE – Sport Mediaset ha reso noto lo share della partita su Canale 5. La testata ha scritto: «Nella serata di ieri, martedì 25 febbraio, il quarto di finale di Coppa Italia, Inter-Lazio, trasmesso su Canale 5, è stato seguito da 4.240.000 spettatori con uno share del 20.5% (primo tempo 4.398.000 – 19.7%, secondo tempo 4.084.000 – 21.6%)».