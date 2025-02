Inter-Lazio, Baroni pensa a un cambio! La situazione – CdS

Prima il sorteggio di Champions ed Europa League, poi gli impegni in Serie A per Inter e Lazio. Infine, i biancocelesti di Baroni penseranno alla partita di martedì con un cambio in porta, scrive il Corriere dello Sport.

COPPA ITALIA – L’Inter ospita il Genoa mentre la Lazio andrà in trasferta a Venezia. Martedì invece, ci sarà la gara tra Inter e Lazio al Meazza, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Con l’Inter che deve fare a meno di Yann Sommer per infortunio, Marco Baroni pensa a un cambio in porta per le prossime due partite. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, a Venezia giocherà Mandas: il portiere greco poi, potrebbe essere riconfermato anche contro l’Inter a Milano. A Provedel, si legge sul Corriere dello Sport, sarà concesso qualche giornata di riposo. I dubbi però, prima contro il Venezia e poi contro l’Inter, saranno sciolti nella rifinitura di oggi prima della partenza per il Penzo. Come per l’Inter, anche la Lazio conoscerà oggi l’avversaria per gli ottavi di Europa League. Da quel momento in poi Baroni deciderà cosa fare, con Mandas sempre più sicuro di giocare i prossimi due impegni tra Serie A e Coppa Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone