Inter-Lazio, Baroni ha qualche dubbio in avanti! La probabile formazione

Penultima giornata di Serie A per Inter e Lazio che si giocano un pezzo importante di stagione. La Lazio ha bisogno di fare bottino pieno per continuare a inseguire il treno della Champions League

PROBABILE – Penultima giornata di Serie A per Lazio e Inter che si giocano un pezzo importante di stagione: entrambi con obiettivi ancora da raggiungere. Per quanto riguarda i blucelesti, Baroni dovrà fare i conti con le assenze di Luca Pellegrini e Mattia Zaccagni che sono squalificati. Discorso diverso invece per Nuno Tavares non ancora recuperato del tutto ma che potrebbe fare uno strappo alla regola e andare almeno in panchina. Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic i quattro difensori a disposizione di Baroni che proteggeranno Mandas tra i pali. Guendouzi e Rovella vanno verso una conferma in mediana, con Isaksen, Pedro e Dia sulla trequarti con Noslin che potrebbe rientrare in corsa. In avanti invece spazio a Castellanos che guiderà il reparto offensivo da solo.

Inter-Lazio, la probabile formazione di Baroni

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Pedro; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni