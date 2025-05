Inter-Lazio, arrivano novità sul fronte Tavares: la svolta

Inter-Lazio si disputerà domenica 18 maggio alle ore 20:45: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla presenza, o meno, di Nuno Tavares nel match.

LE ULTIME – Inter-Lazio potrebbe vedere la presenza di Nuno Tavares dal primo minuto. Il calciatore portoghese, come riferito dal Corriere dello Sport, si è infatti allenato con la squadra dopo aver recuperato dal problema fisico rimediato contro il Bodo Glimt. Da allora, il terzino aveva salto vari impegni cruciali per le sorti stagionali dei biancocelesti. L’idea prevalente è che l’ex Arsenal ci sarà nel match di domenica contro l’Inter, eventualmente anche dal primo minuto.

Nuno Tavares presente, la Lazio deve effettuare una scelta in vista dell’Inter

LA SCELTA – In assenza di Nuno Tavares, Baroni avrebbe sicuramente fatto affidamento su Luca Pellegrini, il quale si sta disimpegnando in maniera efficace nelle ultime uscite con la Lazio. Di fronte, il terzino sinistro schierato da Marco Baroni avrà quel Denzel Dumfries che tanto bene sta facendo in questa stagione. L’olandese, consapevole dell’importanza del match da disputare contro i biancocelesti a San Siro, proverà a replicare le due prestazioni d’autore messe in atto contro il Barcellona in Champions League. Dal suo apporto alla causa nerazzurra passerà molto dell’esito finale della sfida.