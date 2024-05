Inter-Lazio, abito da sera per i nerazzurri. La probabile formazione – TS

L’Inter di Simone Inzaghi – scrive Tuttosport – scenderà in campo con l’abito da sera. Il tecnico nerazzurro in vista della partita contro la Lazio si affiderà ai titolarissimi.

FESTA – Simone Inzaghi, in vista della partita contro la Lazio, andrà a schierare i titolarissimi. Contro Sassuolo e Frosinone il tecnico dell’Inter ha optato per il turnover, ma nell’ultima gara a San Siro vuole creare una sorta di passerella per i veri protagonisti di questa storica cavalcata. Servirebbero inoltre tre San Siro per permettere a tutti i tifosi che hanno provato ad acquistare i biglietti. Sarà dunque un San Siro pieno, in attesa della consegna del ventesimo scudetto. Coppa che verrà alzata al cielo da capitan Lautaro Martinez prima dello show musicale.

Inzaghi punta al meglio: Inter-Lazio con i big

COMPLETA – Simone Inzaghi potrà contare sul gruppo al completo. Spazio dunque anche per Francesco Acerbi – scrive Tuttosport – che se dovesse essere recuperato al 100% partirà titolare insieme a Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. A destra in vista di Inter-Lazio, il solito ballottaggio tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries; a sinistra invece confermato Federico Dimarco. A centrocampo invece, torna il vestito di gala, con Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Mkhitaryan. In attacco invece confermato il duo composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

