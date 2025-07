FOTO – Inter a lavoro, sorrisi e abbracci nel secondo giorno di ritiro

Primi giorni di ritiro ad Appiano Gentile per l’Inter, con i calciatori impegnati nei testi fisici. Non mancano sorrisi, abbracci e nuove conoscenze.

A LAVORO – Domani avrà ufficialmente inizio il ritiro dell’Inter, inaugurato dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. In realtà, però, già da qualche giorno Appiano Gentile ha cominciato a popolarsi di familiari volti nerazzurri. A partire da mercoledì, con l’arrivo degli infortunati, e a seguire col primo giorno di raduno sabato, Cristian Chivu ha finalmente ritrovato tutti – o quasi – i suoi ragazzi. All’appello, oltre a possibili nuovi acquisti, mancano solo Mehdi Taremi e Davide Frattesi, per motivi differenti.

Inter, prosegue il ritiro: le foto del secondo giorno di allenamenti

SCATTI – Anche il secondo giorno di allenamenti ad Appiano Gentile è andato a buon fine. Tra grandi sorrisi e abbracci calorosi, i nerazzurri approfittano di questi primi momenti in gruppo per ristabilire i rapporti tra colleghi e crearne di nuovo. Emblematica, in questo senso, è la foto che ritrae insieme Marcus Thuram e la new entry nerazzurra Ange-Yoan Bonny. Tanti altri, anche, gli scatti condivisi sui canali social dall’Inter, che raccontano quanto accaduto al centro sportivo in questa giornata di ritiro estivo domenicale. In attesa di dare il via agli allenamenti veri e propri, che si terranno a porte chiuse, i calciatori hanno continuato a svolgere, come ieri, altri test fisici.

Fonte: Inter.it