Inter a lavoro, Chivu anticipa. Calhanoglu e Bonny: ottimi segnali! – CdS

Chivu si unisce al pre-raduno dell’Inter, in vista dell’inizio ufficiale per tutto il gruppo. Da Appiano Gentile arrivano segnali rassicuranti su Calhanoglu e Bonny.

PRE-RADUNO – Appiano Gentile è tornato a ripopolarsi negli ultimi due giorni. In attesa dell’inizio del raduno dell’Inter, in programma domani 26 luglio, il centro sportivo nerazzurro ha aperto le porte mercoledì a cinque calciatori. Nella giornata di ieri è comparso anche l’allenatore Cristian Chivu, impaziente di iniziare ufficialmente la nuova avventura alla guida del suo nuovo gruppo. Il Corriere dello Sport fornisce il punto della situazione sul secondo giorno di pre-raduno, al quale hanno partecipato, oltre al tecnico, anche Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Benjamin Pavard e Aurel Bisseck.

Da Bonny a Calhanoglu passando per Chivu: il resoconto del secondo giorno di pre-raduno dell’Inter

OTTIME CONDIZIONI – Assente Ange-Yoan Bonny che, dopo gli esiti più che positivi dei test al quale si è sottoposto mercoledì, ha potuto godersi altri due giorni di riposo. L’attaccante francese inizierà a lavorare direttamente domani, insieme a tutto il resto della squadra. Seduta in palestra, invece, per gli altri quattro, reduci da infortunio, sotto la guida attenta di Chivu. L’allenatore rumeno ha preferito anticipare il rientro ad Appiano Gentile per incontrare i suoi calciatori presenti e per iniziare a mettere a punto il programma delle prossime settimane.

SEGNALI RASSICURANTI – Con l’occasione il mister ha potuto scambiare due chiacchiere anche con Calhanoglu, dopo il delicato caso mediatico scoppiato nell’ultimo mese. Tanti i sorrisi tra Chivu e il calciatore turco, testimoniati anche dalle immagini condivise sui canali ufficiali dell’Inter, ad indicare che il sereno è finalmente tornato. Le particolarità dell’ultima giornata nerazzurra, però, non sono finite qui. Come informa il quotidiano sportivo, infatti, dopo la mattinata trascorsa al centro sportivo della Pinetina, ieri pomeriggio l’allenatore ha anche fatto visita alla sede di Viale della Liberazione. La presenza nel quartier generale nerazzurro di Chivu, la terza dal rientro dagli Stati Uniti dopo il Mondiale per Club, è dovuta – probabilmente – a degli aggiornamenti sugli sviluppi del mercato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno