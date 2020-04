Inter, lavori alla foresteria della Pinetina complicano la ripresa – CdS

Il “Corriere dello Sport” ha fatto il punto sulle 20 squadre di Serie A, pronte a blindarsi nei propri centri sportivi per favorire la ripresa degli allenamenti. L’Inter, in particolare, deve trovare un’alternativa di alloggio per lo staff tecnico: i lavori in corso alla Pinetina si sono interrotti bruscamente

COMPLICAZIONI – La Serie A prepara la ripresa. I singoli club stanno provando ad attrezzarsi per mantenere i calciatori in ritiro blindato nei propri centri sportivi. L’Inter, in tal senso, dovrà risolvere alla svelta un piccolo problema logistico derivante dall’interruzione di alcuni lavori d’ammodernamento alla Pinetina. Il centro sportivo nerazzurro, infatti, è dotato di foresteria ma i lavori di ampliamento, in corso prima del diffondersi della pandemia, si sono interrotti bruscamente. Dunque, ci sono camere soltanto per i giocatori. Per gli altri componenti del “gruppo squadra” (si parla di circa 60 persone totali) è probabile che il club si appoggi ad un residence vicino alla Pinetina. Lo staff sanitario, nel frattempo, si sta già attrezzando per i controlli, mentre in merito a igiene e sicurezza è già stato tutto attrezzato.

Fonte: Corriere dello Sport