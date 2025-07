L’Inter lavora pure agli abbonamenti 2026-27: novità prelazione!

ULTERIORE AGGIUNTA INEDITA – Una delle novità più importanti per quanto riguarda la campagna abbonamenti dell’Inter riguarda in particolare questo punto qui. Ecco cosa recita: “Nella scorsa stagione, l’80% degli abbonati ha ceduto il proprio posto meno di cinque volte: una dimostrazione di fedeltà che Inter vuole riconoscere. A partire da questa stagione, infatti, la possibilità di rinnovare l’abbonamento per il 2026-27 sarà garantita solo con almeno 8 presenze personali nel corso dell’anno. Un modo per valorizzare chi sceglie l’Inter ogni volta, partita dopo partita“. In pratica, è stato aggiunto un nuovo aspetto: ossia in base ad un numero minimo di presenze allo stadio (quindi almeno otto) nella stagione 2025-26 ci sarà un diritto di prelazione sul rinnovo della stagione successiva, ossia la 2026-27. Si tratta di un modo per fidelizzare ulteriormente i propri tifosi. D’altronde, lo stadio è ovviamente un business. E nei prossimi anni, il club avrà pure un nuovo stadio, che farà ancora insieme al Milan. Si tratta quindi di un’aggiunta che si avrà anche negli anni successivi. Tra le novità, come raccontato, c’è quella sui big match e sui posti al secondo anello verde (la Curva).