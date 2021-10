Inter, Lautaro Martinez rientro sabato mattina. Che score Dzeko vs Lazio!

L’Inter, dopo la sosta per le Nazionali, giocherà sabato 16 ottobre contro la Lazio. Il rientro di Lautaro Martinez sarà proprio a ridosso della trasferta di Roma. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, occhio ai numeri di Dzeko contro i biancocelesti

NUMERI − Barzaghi ha parlato del Toro e dello score di Dzeko contro la Lazio: «Lautaro Martinez ritornerà a ridosso della gara contro la Lazio, sabato mattino poiché venerdì dovrebbe scendere in campo in Argentina-Perù. Edin Dzeko dunque diventa fondamentale nel guidare l’attacco, giocherà mercoledì con la sua Bosnia. Lui ha dei numeri particolari contro la Lazio. Sarà una gara molto sentita essendo un ex Roma. Contro la Lazio ha giocato 14 partite, conquistando sette vittorie, quattro KO e tre pareggi. Inoltre, ha realizzato tre gol e due assist. Nel primo derby trovò vittoria e gol. Partita spettacolare anche per Simone Inzaghi, il quale sfiderà il suo passato. Per entrambi sarà partita particolare».