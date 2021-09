Inter, Lautaro Martinez è on-fire. Il Toro ha raggiunto un record in Serie A

Ieri l’Inter ha vinto per 6-1 contro il Bologna. Tra i marcatori anche Lautaro Martinez, che ha raggiunto un nuovo record personale in Serie A. Il Toro ha infatti segnato per quattro presenze consecutive considerando anche l’ultima gara della passata stagione

RECORD − Avvio di campionato impressionante per il Toro Lautaro Martinez. Con la marcatura di ieri contro il Bologna, l’attaccante argentino ha raggiunto quota tre gol in campionato. Per il ragazzo di Bahia Blanca c’è un piccolo record molto importante. Infatti con la rete messa a segno contro i felsinei su assist di Denzel Dumfries, Lautaro Martinez ha segnato per quattro presenze consecutive in Serie A. Alle tre marcature attuali si conta anche quella segnata nell’ultima gara del campionato scorso contro l’Udinese su calcio di rigore. L’Inter lo ha celebrato sul proprio account Twitter. Di seguito il post.

🔥 | TORO Per la prima volta in @SerieA, Lautaro Martínez ha segnato per quattro presenze consecutive.#InterBologna pic.twitter.com/psgtGUGWbW — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 19, 2021

Con la cessione di Romelu Lukaku, l’attaccante albiceleste si è responsabilizzato a tutti gli effetti, prendendosi in mano il reparto offensivo dell’Inter. In queste prime quattro presenze stagionali, non ha timbrato solamente contro il Real Madrid in Champions League.