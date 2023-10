Inter, se la lasci te ne penti! Skriniar è solo uno dei nomi della lista − TS

L’Inter è quella realtà dove diventi grande ma occhio alle eventuali scelte perché, una volta che decidi di separartene, non sarà più la stessa cosa. È stato così per Skriniar ma non solo: la lista è piuttosto lunga.

PENTIMENTO − L’Inter è quel club in cui il gruppo appare ogni giorno sempre più compatto. Certamente con alti e bassi, com’è giusto che sia. Ma la base è solida. Per questo motivo, come sottolineato sulle pagine di Tuttosport, chi ha deciso di lasciare non ha trovato sempre soluzioni idilliache altrove, anzi. Esempio emblematico è quello di Milan Skriniar: il difensore al PSG non sta facendo affatto bene, anzi è sempre più criticato. La scelta di voltare le spalle al club nerazzurro non è perciò stata del tutto azzeccata. Ma non è l’unico: il quotidiano nomina, nella lista, anche Marcelo Brozovic che non si è ancora un giocatore decisivo all’Al-Nassr. Anche se lui, insieme ad André Onana che invece sta decisamente faticando al Manchester United, ha lasciato piuttosto per permettere all’Inter di fare cassa. Poi ci sono gli esempi di Achraf Hakimi, che ha faticato per imporsi al PSG, Ivan Perisic al Tottenham o, emblematico, Romelu Lukaku al Chelsea un paio di stagioni fa. Insomma, una volta lasciata l’Inter non è mai semplice ricominciare.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi