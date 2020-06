L’Inter lancia le mascherine personalizzate: i giocatori testimonial

L’Inter, intesa come gruppo squadra, oggi ad Appiano Gentile si è presentata con una novità: le mascherine personalizzate ufficiali. La società ha già messo in vendita il nuovo prodotto, che gli stessi giocatori hanno indossato facendo da testimonial. Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale del club e il link per l’acquisto.

LA NOVITÀ IN VENDITA – “L’Inter ha presentato oggi, 9 giugno, le mascherine facciali nerazzurre, dedicate a tutti i tifosi del Club, sia adulti sia bambini.

Made in Italy, realizzate al 97% in cotone e lavabili, le mascherine ufficiali del Club sono ecosostenibili, atossiche, anallergiche, biocompatibili e con un elevato livello di idrorepellenza. Non sono dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale.

La versione per adulti è decorata con un particolare motivo nerazzurro e reca lo stemma dell’Inter su di un lato. Per i tifosi più piccoli è stato realizzato un modello differente con grafica dedicata.