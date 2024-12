L’Inter lancia il programma ‘Interista’: ecco cos’è la novità dedicata ai tifosi!

Le novità in casa Inter non si fermano mai. A pochi giorni dalla sfida contro la Lazio, ne arriva una esclusivamente dedicata ai tifosi nerazzurri che prende il nome di “Interista”. Di seguito tutte le informazioni sul programma.

LEGAME INDOSSOLUBILE – Il club nerazzurro lancia una grande novità, che farà certamente piacere ai suoi tifosi. Sul sito ufficiale dei nerazzurri vengono spiegati tutti i dettagli in merito: «Un nuovo mondo di straordinarie opportunità, per avvicinare ancora di più tutti i tifosi nerazzurri al Club, per rinsaldare un legame già forte e che diventa indissolubile. INTERISTA è il programma di loyalty gratuito in arrivo nel 2025».

INFORMAZIONI – «Un programma di fidelizzazione nuovo ed esclusivo, sviluppato su livelli scalabili in base alle azioni del tifoso: acquisti dei biglietti o di merchandising sull’Online Store, partecipazione a giochi, concorsi e questionari. Sono i classici gesti che accompagnano la quotidianità dei tifosi che vogliono partecipare al mondo Inter: con INTERISTA queste azioni saranno ricompensate con l’attribuzione di punti che permetteranno di ottenere sconti, premi e di vivere esperienze esclusive».

COME PARTECIPARE – «Partecipare è facile e gratuito: in attesa del lancio previsto nel 2025, i tifosi possono già entrare a far parte del programma di loyalty nerazzurro partecipando a una survey e al concorso ‘Interista, let’s start!’. Per i prossimi due mesi ogni giorno sarà possibile visitare loyalty.inter.it e provare a vincere premi ed esperienze uniche. In palio magliette autografate dai campioni nerazzurri, t-shirt, borracce, cappellini e gift-card per l’acquisto di biglietti e di merchandising sull’Online Store».

IN PALIO – «Inoltre l’estrazione finale mette in palio per i tifosi nerazzurri quattro coppie di biglietti con experience esclusive a San Siro. Oltre alla possibilità di assistere a Inter-Fiorentina e Inter-Genoa, i fortunati vincitori potranno vivere la partita da una delle sale hospitality del Meazza, accedere alla players parade (il momento in cui è possibile salutare i giocatori), leggere le formazioni con lo speaker ufficiale e, per i più piccoli, vivere l’emozione di ‘Bimbi in campo’, accompagnando i giocatori sul terreno di gioco prima del fischio d’inizio».