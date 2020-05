Inter lancia campagna #Timeless2010 per celebrare il Triplete: i dettagli

A 10 anni di distanza, l’Inter ha deciso di celebrare la storica conquista del Triplete con la nuova campagna #Timeless2010: video online e prodotti in vendita limited edition. Ecco i dettagli dell’iniziativa

DETTAGLI – “Momenti senza tempo, incisi nella storia come parole sul metallo: questo il messaggio di #Timeless2010, la campagna dell’Inter, powered by Pirelli, che ripercorre il Triplete a dieci anni dalla sua conquista”. Regalo della società nerazzurra per tutti i tifosi interisti. L’iniziativa prevede una serie di contenuti e prodotti esclusivi, svelati gradualmente ai tifosi. Sono infatti online da oggi le maglie limited edition che celebrano l’incredibile impresa degli uomini di José Mourinho. La collezione è stata realizzata in collaborazione con lo studio di design Outline Studio Milano.