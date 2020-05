Inter, la squadra non ha fretta: venerdì data ultima per la ripresa? – GdS

Dopo giorni di esitazione, domani l’Inter dovrebbe finalmente riaprire i cancelli di Appiano Gentile. Ma i calciatori non vogliono correre rischi inutili, forti del lavoro atletico (svolto tra le mura di casa) e della mancanza di una data certa per la ripresa della Serie A

SERRATA – Venerdì, se i test medici non regaleranno spiacevoli sorprese, è il nuovo giorno fissato dall’Inter per la ripresa degli allenamenti, almeno a livello individuale. Il tutto dopo il confronto interno dello spogliatoio che ha portato, due sere fa, alla frenata sul rientro in campo, almeno fino a quando non saranno noti gli esiti dei tamponi e dei test sierologici che lo staff medico nerazzurro ha organizzato in queste ore. Di sicuro, ieri sera i calciatori dell’Inter non avevano ancora ricevuto comunicazioni ufficiali sugli allenamenti, per quelle che formalmente restano sedute facoltative. Appiano Gentile sarà chiuso anche oggi, per tutti: il centro sportivo dovrebbe cominciare a ripopolarsi domani pomeriggio. Nel frattempo, gli esami sono stati praticamente completati: mancano, a questo punto, gli esiti.

CAUTELA – La preoccupazione dei giocatori dell’Inter è elevata, peraltro non certo confortata dalla notizia di ieri della positività di un giocatore del Torino. La frenata va letta anche in un’altra direzione. La squadra non avverte fretta, almeno in questa fase, in attesa del 18 maggio. Anche perché i compiti a casa assegnati da Antonio Conte non erano banali. I giocatori sono tuttora monitorati giornalmente: via gps allo staff tecnico arriva un report immediato sull’attività svolta, anche quella lontana dagli allenamenti via Zoom. Insomma: due sedute individuali in più o in meno ad Appiano, in questa fase, non fanno la differenza. I giocatori si sono confrontati e hanno convenuto per la linea della prudenza. Gli esiti, se negativi, serviranno a tranquillizzarli.

Fonte: La Gazzetta dello Sport