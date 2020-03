Inter, la sosta forzata puÃ² fare bene ad Handanovic ed Eriksen – SM

Inter, la sosta forzata può fare bene ad Handanovic ed Eriksen – SM

In casa Inter si cerca di sfruttare al meglio la sosta del campionato “forzata” dall’emergenza Coronavirus. Giovedì si scende in campo contro il Napoli in Coppa Italia e i giorni di stop possono favorire il lavoro di recupero di Samir Handanovic e di inserimento di Christian Eriksen

Con il rinvio di Juventus-Inter, i nerazzurri si sono trovati nella paradossale situazione di non giocare in campionato da due settimane. Una sosta forzata che potrebbe avere delle conseguenze, ma anche dei lati positivi. Secondo l’analisi di “Sport Mediaset XXL” Antonio Conte ne approfitta infatti per far mettere benzina nei muscoli dei giocatori in vista di un finale di stagione che, con tutti i recuperi, si annuncia ancor più di fuoco di quanto non fosse già previsto. In questo momento si pensa al Napoli giovedì in Coppa Italia e questa sosta forzata può far bene a due giocatori che hanno bisogno di tempo come Samir Handanovic e Christian Eriksen. Il capitano sarebbe molto probabilmente tornato in campo contro la Juventus questa sera, ma difficilmente sarebbe stato rischiato contro il Napoli. Col rinvio del Derby d’Italia avrà qualche giorno in più per recuperare ulteriormente dall’infortunio alla mano e sarà a disposizione per la sfida del San Paolo per aiutare la rimonta interista. Il danese invece è ancora a caccia della migliore condizione e del giusto inserimento negli schemi di Conte. A Torino questa sera non avrebbe probabilmente giocato, ma scenderà in campo a Napoli e con le due sfide di Europa League contro il Ludogorets sarebbe alla terza presenza da titolare consecutiva, utile per trovare sempre più intesa nel centrocampo nerazzurro.