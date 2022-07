Inter, la situazione del nuovo difensore. Chi al posto di Ranocchia? – CdS

L’Inter in questi giorni e in queste settimane si sta allenando in vista della prossima stagione ad Appiano Gentile. Tra i nerazzurri non figura più Ranocchia, volato al Monza, con la dirigenza che deve sostituirlo.

SOSTITUTO – Chi al posto di Andrea Ranocchia, almeno numericamente? Se infatti si può dire che l’Inter, con l’addio di Frog, non abbia perso chissà che, dall’altra parte si pone il problema della completezza del reparto. Come spiega il Corriere dello Sport, l’Inter in caso di permanenza anche di Milan Skriniar a fine mercato, andrà su un profilo low cost (magari in previsto), per regalare il sesto difensore a Inzaghi. Se invece il difensore slovacco dovesse partire (qui la situazione), l’Inter allora dovrebbe sborsare soldi per prendere profili più di alto livello e non semplici rincalzi. Dunque, i nomi di Milenkovic e Akanji tornerebbe di moda di punto in bianco.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti