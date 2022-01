Inter, la situazione dei diffidati preoccupa? Ecco chi rischia

L’Inter non ha trovato i tre punti nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta ma comunque il bicchiere può essere visto mezzo pieno. Ciò che preoccupa però è la situazione diffidati. Lautaro Martinez, Vidal e Brozovic sono i tre in diffida.

SITUAZIONE – L’Inter non ha vinto a Bergamo contro l’Atalanta ma comunque non ha perso. I nerazzurri mercoledì hanno subito un altro impegno importante, gli ottavi di finale contro l’Empoli in Coppa Italia. Poi ci sarà il Venezia con l’ultima partita di gennaio che però potrebbe diventare una sorta di trappola. In casa Inter infatti sono ben tre i giocatori in diffida: Lautaro Martinez, Vidal e Brozovic. Questi tre, in caso di giallo contro il Venezia, salterebbe il derby contro il Milan alla ripresa del campionato a febbraio. Ma le preoccupazioni non finiscono qui. Se infatti i tre dovessero arrivare al derby con la diffida sul groppone poi ci sarebbe l’altro big match al Napoli. Insomma, i tre sono a rischio e sicuramente non è una buona notizia per Inzaghi che potrebbe perdere dei pezzi pregiati per le sfide clou della stagione.