Inter, la ripartenza slitta: Conte non molla la presa via Zoom – GdS

L’Inter continua ad allenarsi in videochat col suo tecnico. Sulla ripresa della Serie A manca chiarezza e si fatica a vedere la luce. Ma il tecnico rimane sul pezzo assieme al suo staff

DISTANTI MA VICINI – Governo ed enti federali non riescono a trovare un accordo per far ripartire la Serie A. Il ritorno in campo sembra ancora lontano e allora i giocatori dell’Inter continueranno con il lavoro casalingo fatto nelle ultime settimane. Al mattino si rinforza il fisico in gruppo, attraverso la videochat Zoom, guidato direttamente da Antonio Conte o da un uomo del suo staff (in prima linea il preparatore Angelo Pintus). Nel pomeriggio allenamento personalizzato con tapis roulant, cyclette e banda elastica. Per Conte, invece, il lavoro continua con lo studio dei dati dei giocatori e delle partite di quest’anno. Ci si attrezza come può, sperando che il pallone torni a rotolare il prima possibile.

Fonte: La Gazzetta dello Sport